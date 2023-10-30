Trabzon'da fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 30.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:15
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, çevreyi rahatsız eden 11 kadın yakalandı. Kadınlara, Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.