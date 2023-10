Of Müftülüğü Filistin için yardım kermesi düzenledi Of Müftülüğünce Filistin'e destek kermesi açıldı.

Atatürk Bulvarı'nda açılan kermeste, ilçedeki Kur'an kurslarındaki öğrenci velileri ile gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Of Müftüsü Özcan Yılmaz, kermese katkıda bulunanlara teşekkür ederek, Filistin halkı için dua etti.

Açılışına Of Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sedat Saral, Hayrat İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, Of Muhtarlar Derneği Başkanı Habip Hacımustafaoğlu ile din görevlileri katıldı.

Kermes, 3 Kasım'a kadar devam edecek.