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        Trabzon'da kent sempozyumu düzenlenecek

        Trabzon'da, "2. Trabzon Kent Sempozyumu" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:35
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        Trabzon'da kent sempozyumu düzenlenecek
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        Trabzon'da, "2. Trabzon Kent Sempozyumu" organize edilecek.

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon Koordinasyon Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Hüsniye Ebru Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, sempozyumun 7-9 Kasım tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Çolak, kent sempozyumlarının önemine işaret ederek, "Bu etkinliklerimizde kentlerin mevcut durum tespitleri yapılırken, aynı zamanda bu tespitten yola çıkarak 'Nasıl bir kent istiyorum?' sorusuna da kentte yaşayanlarla birlikte yanıt arayacağız." ifadelerini kullandı.

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