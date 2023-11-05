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        Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

        SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:03
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        Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü
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        SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

        Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

        - Deplasmanda üç yenilgi

        Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

        - Büyük maçlarda yenilmedi

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

        Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

        Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

        - Trabzonspor'un 33 karşılaşması

        Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Maç Sonuç
        2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
        2020-2021 Karagümrük-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1
        2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
        2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
        2020-2021 Trabzonspor-Karagümrük 2-0
        2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
        2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
        2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
        2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2
        2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0
        2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0
        2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1
        2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1
        2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2
        2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
        2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1
        2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
        2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
        2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
        2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1
        2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0
        2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0
        2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
        2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2
        2023-2024 Fatih Karagümrük-Trabzonspor 0-0
        2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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