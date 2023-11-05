Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

- Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

- Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

- Trabzonspor'un 33 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 2020-2021 Karagümrük-Trabzonspor 1-2 2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 2020-2021 Trabzonspor-Karagümrük 2-0 2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1 2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0 2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0 2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1 2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2 2023-2024 Fatih Karagümrük-Trabzonspor 0-0 2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3