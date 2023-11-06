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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:28
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Kasım arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 11 sentetik ecza, 27,18 gram metamfetamin, 318,4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda toplam 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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