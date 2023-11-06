Trabzon'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Kasım arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 11 sentetik ecza, 27,18 gram metamfetamin, 318,4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda toplam 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.
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