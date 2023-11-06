Trabzon'da "Bilim Şenliği" düzenlenecek

Ortahisar Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) düzenleyeceği "Bilim Şenliği"nde üniversitede faaliyet gösteren teknoloji takımlarının ürünleri beğeniye sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-9 Kasım'da Ortahisar Belediyesinin fuaye salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte, KTÜ bünyesinde faaliyet gösteren ve Ortahisar Belediyesince finansal olarak desteklenen Creatiny Roket Takımı, Su Altı Takımı, Su Üstü Takımı, Hyperloop Takımı, Enerji Teknolojileri Topluluğu, İHA Takımı, Uzay Takımı ile Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin ürettiği İHA, su altı aracı, su üstü aracı, roket, elektrikli araba, dron, uydu gibi birçok teknolojik araç, cihaz ve yapay zeka ürünü sergilenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin son yıllarda bilim ve teknolojide yakaladığı ivmeyle dünyada adından söz ettiren ülke haline geldiğini belirtti.

Genç, Türkiye'nin ürettiği, İHA, SİHA, denizaltı, milli gemi TGC Anadolu, denizaltı, ATAK ve Gökbey helikopterleri, Rasat uydusu, Kaan savaş uçağı ve Hürkuş gibi nice araçlarla her zamankinden daha güçlü durumda olduğunu ve geleceğe de güvenle baktığını vurgulayarak, "Biz de Ortahisar Belediyesi olarak 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yerel ölçekte bilim ve teknoloji hamlemize kaktı sunmaya gayret ediyoruz. KTÜ bünyesinde faaliyet gösteren birçok teknoloji kulübünü ve takımını maddi ve manevi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceği açısından bunu çok önemli gördüklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Geleceğe güvenle bakabilmemiz için uluslararası arenada haklarımızı koruyabilmek ve bunun da ötesinde bütün dünya Müslümanlarının haklarını koruyabilmek için bilim ve teknolojideki atılımlarımızı daha da güçlü ve kararlı şekilde devam ettirmeliyiz. Desteklediğimiz birçok takım ulusal ve uluslararası ölçekteki yarışmalarda dereceye girdi. Trabzon'da ilk defa orta ve düşük irtifalı roketler üretildi. Takımımız şimdi yüksek irtifalı roket çalışmasını sürdürüyor. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Artık Türkiye yıllardır olduğu gibi teknoloji ithal eden bir ülke değil, teknoloji üreten ve bunu ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Bizim düzenleyeceğimiz Bilim Şenliği de bunu gözler önüne serecek bir etkinlik olacak. Bu sergimiz şehrimizde düzenlenecek mini bir TEKNOFEST niteliğinde olacak. Bu vesilelerle teknolojiye ilgi duyan, Türk gençliğinin neler ürettiğini görmek isteyen bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi şenliğimizi görmeye davet ediyorum."

Öte yandan şenlik kapsamında geçmişten günümüze savunma sanayiinin gelişimiyle ilgili fotoğraf sergisi düzenlenecek.