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        "2. Trabzon Kent Sempozyumu" başladı

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen "2. Trabzon Kent Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:30
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        "2. Trabzon Kent Sempozyumu" başladı
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        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen "2. Trabzon Kent Sempozyumu" başladı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sempozyuma, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Sempozyum, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak moderatörlüğünde eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu'nun konuk olduğu "Trabzon'da Yerel Yönetim" konulu söyleşi yapıldı.

        "Afet Dirençli Kentler" konulu oturumda, KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşleri Daire Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık "Afet Dirençli Kentler İçin Yapı Sağlığının Önemi", KTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Akgün "Trabzon Özelinde Doğa Kaynaklı Afetler ve Risk Azaltma Önerileri", KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karslı "Depreme Dirençli Kent Planlamasında Yer Bilimsel Verilerin Önemi ve Kullanımı: Trabzon İçin Bir Değerlendirme" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, oturumun ardından gazetecilere hem Türkiye'de yapı stokunu daha dirençli hale nasıl getirebileceği hem de Trabzon için neler yapılabileceği konusunu ele aldıklarını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin mevcut yapı stokunun depreme hazır olmadığını gösterdiğini belirten Altunışık, şu ifadeleri kullandı:

        "Sadece Türkiye'de deprem beklenen iller değil, Türkiye'nin her bölgesi için kamu binaları başta olmak üzere bütün yapı stokunu depreme hazır hale getirmek için çalışmak zorundayız. 'Şu il deprem bölgesinde, bu il değil' demekten vazgeçip, Türkiye'nin herhangi bir anında, herhangi bir yerde insanların canına ve malına kastedecek depremlerin olabileceğini düşüneceğiz ve kamu binaları başta olmak üzere bütün yapı depreme hazır hale getireceğiz diyoruz."

        Altunışık, yapı sağlığı izleme konusuna da değinerek, "Bu, Türkiye'de çok önemli ve popüler olan bir konu. Nasıl 'erken teşhis hayat kurtarır' diyorsak, yapılarımıza belirli sensörler koyup bu sensörlerle yapılarımızın kalp grafiklerini 7/24 çekip olası bir problemde deprem olmadan önce hatalı ve hasarlı binaları yakalamak ve depremden sonra da hasar tespitlerini kısa bir süre içerisinde yapma gibi çok önemli bir teknolojiye çalışıyoruz." dedi.

        Sempozyum, 9 Kasım Perşembe günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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