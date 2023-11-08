Trabzon'da "Bilim Şenliği" başladı

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen "Bilim Şenliği" başladı.

Ortahisar Belediyesi fuayesinde düzenlenen şenlikte, KTÜ bünyesinde faaliyet gösteren ve belediyenin finansal olarak desteklendiği Creatiny Roket Takımı, Su Altı Takımı, Su Üstü Takımı, Hyperloop Takımı, Enerji Teknolojileri Topluluğu, İHA Takımı, Uzay Takımı ile Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin ürettiği İHA, su altı aracı, su üstü aracı, roket, elektrikli araba, dron, uydu gibi teknolojik araç, cihaz ve yapay zeka ürünleri sergilendi.

Takımların geçmiş senelerde yaptıkları projelerin sunumlarıyla başlayan şenlikte konuşan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, projelerle gurur duyduklarını vurgulayarak, projelerin daha ileri boyutlara gelerek ülke sanayisine önemli katkılar sağlamasını gönülden arzuladığını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise etkinliğin Trabzon adına önemine işaret etti.

Cumhuriyet kurulurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." hedefine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"100 yıl sonra, hemen yanı başımızdaki gelişmeleri göz önüne aldığımızda ne kadar doğru bir hedef olduğu alenen ortaya çıktı. Yüz yılın sonunda özellikle bu hedefe ulaşabilmek için savunma sanayinde gücünüzün tesirli olması gerekiyor. Bu hedef, savunma sanayinizin gücüyle doğru orantılı bir sözdür. Biz son 20 yıla kadar savunma sanayisi yüzde 20-22 arasında bir ülkeyken şu anda hamdolsun, bu hedefi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesi ve azmiyle savunma sanayisinde yüzde 75-80'lere geldiğimiz yere ulaştırdı."

Genç, KTÜ ile her yarışmaya gittiklerinde başarı elde eden gençlerin önünü açmak istediklerini dile getirerek, "Geldiğimiz nokta ortada, ne mutlu ki bunu yapabildik. Ortahisar Belediyesi olarak gençlerimizi önceliğimiz belirledik. Trabzon sanat, kültür ve spor şehrinin yanında artık bilim şehri olma yolunda da ilerlemektedir." diye konuştu.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş da bilimin, insanların hayatındaki en temel araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, şenliğin genç araştırmacıları, bilim insanları ve ilgi duyan herkesi bir araya getirerek bilimi geliştirme fırsatı sunduğunu aktardı.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale'nin konuşma yaptığı şenlikte, stantlar ile "Geçmişten Günümüze Türk Savunma Sanayi Fotoğraf Sergisi" gezildi.

Atölye çalışmaları, uçak ve dron gösterileri ile simülasyon uygulamalarının yapıldığı şenlik, yarın sona erecek.