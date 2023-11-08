Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı

Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ortahisar ilçesinde otomobille çarptığı polis memuru E.K'yi yaralayan zanlı S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkisinde dün 61 AED 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç, motosikletli polis timinin "dur" ihtarına uymamıştı. S.Ç, aracıyla, önce motosikletten inen polis memuru E.K'ye, daha sonra bölgedeki 61 AES 550 plakalı otomobile çarpmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Bacağından yaralanan polis memuru, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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