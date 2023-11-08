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        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı

        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:14
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        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı
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        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Ortahisar ilçesinde otomobille çarptığı polis memuru E.K'yi yaralayan zanlı S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkisinde dün 61 AED 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç, motosikletli polis timinin "dur" ihtarına uymamıştı. S.Ç, aracıyla, önce motosikletten inen polis memuru E.K'ye, daha sonra bölgedeki 61 AES 550 plakalı otomobile çarpmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Bacağından yaralanan polis memuru, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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