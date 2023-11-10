Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da start aldı

        PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde start seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da start aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde start seremonisi yapıldı.

        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından, ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya katılacak 19 ekip, Akçaabat Belediyesi önünde bir araya geldi.

        Organizasyona katılan Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Yavuz, araçların çıkışı için start verdi.

        Belediye Başkanı Ekim, AA muhabirine, ilçede şampiyonayı bir kez daha düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Şampiyonanın hafta sonu Hıdırnebi Yaylası'nda gerçekleştirileceğini belirten Ekim, "Off-road heyecanının artması, şehrimize insanların şampiyona için gelmesi hoşumuza gidiyor. Şampiyonanın yaylada düzenlenmesi farklı bir durum. Ancak yaylada ağaca, yeşil dokuya zarar vermeden bir etapta koşulacak." dedi.

        Yarın saat 10.30'da Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisindeki mukavemet etabı ile devam edecek organizasyon, 12 Kasım Pazar günü aynı bölgede oluşturulan seyirci etabıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir

        Benzer Haberler

        Trabzonlu baba 43 yaşında emekli olup kendisini serebral palsili çocukların...
        Trabzonlu baba 43 yaşında emekli olup kendisini serebral palsili çocukların...
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        TİM Başkanı Gültepe ihracat hedeflerini değerlendirdi:
        TİM Başkanı Gültepe ihracat hedeflerini değerlendirdi:
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi Trabzonspor´u ziya...
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi Trabzonspor´u ziya...
        Trabzon'da organ bağışı sempozyumu düzenlendi
        Trabzon'da organ bağışı sempozyumu düzenlendi
        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır