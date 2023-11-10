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        Trabzon'da "Proto Türk" resim sergisi açıldı

        Trabzon'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Proto Türk" adlı resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:54
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        Trabzon'da "Proto Türk" resim sergisi açıldı
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        Trabzon'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Proto Türk" adlı resim sergisi düzenlendi.

        Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Nurdan Uğur Aydın'a ait 27 eserin yer aldığı sergi, Trabzon Tarih Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, serginin açılışında, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını, bir taraftan da Türk tarihinden süzülerek gelen güzelliklerin yansıtıldığı sergiye katıldıklarını söyledi.

        Trabzon'un bir sanat şehri olduğuna değinen Genç, geleceğe dair eserler bırakan sanatçıların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Aydın ise eski Türk eserlerinden esinlenerek yaptığı çalışmaları sergilemenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Sergi, gün boyu sanatseverler tarafından gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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