Trabzon'da ev yangını

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir ev yandı.

İlçenin Armutlu Mahallesi'nde Selahattin Küçük'e ait üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.