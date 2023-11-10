Stat:PaparaPark

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı (Dk.89 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Muric (Dk. 68 Andreasen), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Castro)

Goller: Dk. 59 ve 85 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 77 Andreasen (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 71 Adil Demirbağ, Dk. 90+5 Soner Dikmen, Dk. 90+6 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90+2 Onuachu (Trabzonspor)

TRABZON

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