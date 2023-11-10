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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı (Dk.89 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Muric (Dk. 68 Andreasen), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Castro)

        Goller: Dk. 59 ve 85 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 77 Andreasen (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 71 Adil Demirbağ, Dk. 90+5 Soner Dikmen, Dk. 90+6 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90+2 Onuachu (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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