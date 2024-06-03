Basketbol Süper Ligi'nde son finalist Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe, play-off final serisinde Anadolu Efes'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Beşiktaş'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde pota altını etkili kullanan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 5-14. Needham'ın skorer oyunuyla toparlanan Beşiktaş Emlakjet, 8. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-18. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler kaydetti ve Fenerbahçe ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Kerem Kuthan Konan ile üst üste basketler bulan Beşiktaş, 12. dakikada farkı 1'e indirdi: 25-26. Oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Hayes-Davis'in dış atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Kalan dakikalarda Beşiktaş, pota altından kaydettiği basketlerle farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.