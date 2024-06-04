Sivas'ta baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Sefa S, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. DHA'nın haberine göre; saçmaların isabet ettiği baba, Behzat Arslan ve oğlu Samet Arslan yaralanırken diğer oğlu Oğuz Arslan ise hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI Fotoğraf: DHA Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sefa S, aralarında husumet bulunan Behzat Arslan ile oğulları Oğuz ve Samet Arslan arasında tartışma çıktı. Sefa S., yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.