Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

İspanyol devi Real Madrid, PSG'deki sözleşmesi biten Kylian Mbappe'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mbappe ile 5 yıllık anlaşma imzalandığı ifade edildi.

İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.

MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: HAYAL, GERÇEK OLDU

Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.