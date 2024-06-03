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        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de! - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

        Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:17
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        Mbappe resmen Real Madrid'de!
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        İspanyol devi Real Madrid, PSG'deki sözleşmesi biten Kylian Mbappe'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada Mbappe ile 5 yıllık anlaşma imzalandığı ifade edildi.

        İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.

        MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: HAYAL, GERÇEK OLDU

        Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı.

        25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.

        MADRID'DEN PAYLAŞIM

        Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Mbappe, 2017'de PSG'nin yolunu tuttu. Paris ekibinde 308 maça çıkan Fransız yıldız, 256 kez fileleri havalandırdı.

        MBAPPE, PARİS SAİNT-GERMAİN KARİYERİNDE 308 MAÇA ÇIKTI

        Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı.

        Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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