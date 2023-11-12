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        Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:05
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        Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

        Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Abdullah Avcı ile 4 maçlık dönemde 2,5 puan ortalamasına ulaştı.

        - İstikrar yakalandı

        Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

        Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken Abdullah Avcı ile 4 maç art arda puan çıkararak istikrar yakaladı.

        - Kalesini kapadı

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesinde güven verdi.

        Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 maçta 11 gol kalesinde görürken maç başına 1,37 gol yedi. Karadeniz ekibi Avcı ile 4 maçta sadece 3 gol yerken maç başına 0,75 gole düştü.

        - İlk başlangıcını geride bıraktı

        Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı.

        2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

        Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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