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        Trabzon'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü

        Trabzon'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek amacıyla, "Büyük Adımlar Çocuk Yürüyüşü" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:47
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        Trabzon'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
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        Trabzon'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek amacıyla, "Büyük Adımlar Çocuk Yürüyüşü" düzenledi.

        Aileleri eşliğinde bir grup çocuk, YediHilal Derneğinin organizasyonuyla İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

        Yüzlerini Filistin bayrağının renklerine boyayan çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra balon ve pankartlarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okuyan çocuklar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Çocuklar daha sonra, yüz boyama ve el baskısı etkinliği gerçekleştirdi.

        Programa, Trabzon Sivil İnisiyatifinin bazı üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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