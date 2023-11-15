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        KKTC'nin kuruluşunun 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:00
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        KKTC'nin kuruluşunun 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentte bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, bugünlere gelebilmek için mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucuları Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ile Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan başta olmak üzere harekata katılan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da Türkler çekildikten sonra kargaşaların devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Oradaki Türklerin, Müslüman nüfusun her zaman yanındayız. Hem Balkanlar'da hem Kafkaslar'da hem de Orta Doğu'da ve tabii ki her zaman için Kıbrıs'ta. Biz hep beraber biriz, her şeyimizle biriz. Bütün inanç çeşitliliğimizle, bütün kendini farklı hisseden insanlarımızla birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz hep birlikte." ifadelerini kullandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da Kıbrıs'tan sonra en büyük kazancın Karabağ olduğuna işaret ederek, "İnşallah bundan sonra da özgürlüğüne kavuşacak yer Gazze ve Filistin olacaktır." şeklinde konuştu.

        KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ise Kıbrıs Türk halkının bugün çatısı altında güven, huzur içinde bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yıllarca verdiği mücadelesinin ardından kavuştuğunu kaydetti.

        Çağatay, "Büyük özverilerle kurmuş olduğumuz yarınlarımızın garantisi cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkı olarak özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın vazgeçilmez olduğunun bilinciyle yeni nesillere daha güzel bir gelecek sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını iyi yönetmesi, kendi devletine sahip çıkması, güven ve istikrarı açısından hayati önem taşımaktadır. Her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye'ye minnetlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Resepsiyona, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, protokol üyeleri, kurum müdürlerinin yanı sıra gaziler ve davetliler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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