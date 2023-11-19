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        Trabzon'da uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü yakalandı

        Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:44
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        Trabzon'da uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü yakalandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında tır sürücüsü M.S'nin (42) hareketlerinden şüphelendi.

        Uluslararası taşımacılık yapan tırda gerçekleştirilen aramada, 1 el yapımı tabanca, 4 tabanca fişeği, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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