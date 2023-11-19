Trabzon'da uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında tır sürücüsü M.S'nin (42) hareketlerinden şüphelendi.

Uluslararası taşımacılık yapan tırda gerçekleştirilen aramada, 1 el yapımı tabanca, 4 tabanca fişeği, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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