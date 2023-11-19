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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:36
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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi.

        Bordo-mavililer, daha sonra 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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