Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, daha sonra 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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