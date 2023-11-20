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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye para cezası uygulandı

        Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:38
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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye para cezası uygulandı
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        Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince 18-19 Kasım'da yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Yapılan denetimde, 4 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

        Sürücülere 16 bin 256 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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