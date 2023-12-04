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        Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:19
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        Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi.

        En son 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından ilk kez bir müsabakada gol atma başarısı gösteremedi.

        Beşiktaş maçının ardından sahasında oynadığı 9 lig müsabakasında 22 kez rakip fileleri havalandırarak golcü bir kimlik ortaya koyan ve her karşılaşmada gol atan Karadeniz ekibi, 10. mücadelesinde bu seriyi bozdu.

        - Bu sezon 2. yenilgi

        Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Coredon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Çaykur Rizespor'a 3-2, Mondihome Kayserispor'a da 1-0 yenildi.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini de sahasında yaşadı.

        - Geçen sezonun gerisinde kaldı

        Trabzonspor, sahasında Mondihome Kayserispor karşısında aldığı yenilgiyle geçen sezonun gerisinde kaldı.

        Geçen sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 3 puan az topladı.

        Karadeniz ekibi, bu sezon 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan topladı, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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