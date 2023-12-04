Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi.

En son 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından ilk kez bir müsabakada gol atma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş maçının ardından sahasında oynadığı 9 lig müsabakasında 22 kez rakip fileleri havalandırarak golcü bir kimlik ortaya koyan ve her karşılaşmada gol atan Karadeniz ekibi, 10. mücadelesinde bu seriyi bozdu.

- Bu sezon 2. yenilgi

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Coredon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Çaykur Rizespor'a 3-2, Mondihome Kayserispor'a da 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini de sahasında yaşadı.

- Geçen sezonun gerisinde kaldı

Trabzonspor, sahasında Mondihome Kayserispor karşısında aldığı yenilgiyle geçen sezonun gerisinde kaldı.

Geçen sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 3 puan az topladı.

Karadeniz ekibi, bu sezon 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan topladı, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü.