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        Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, genel anlamda oyuncularının verdiği reaksiyondan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:31
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        Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, genel anlamda oyuncularının verdiği reaksiyondan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu belirterek, "Abdullah hoca ile 5 maç kaybetmeyen bir Trabzonspor vardı. Biz de 5 maçtır kaybetmemiştik. Anlamlı bir maçtı. Trabzonspor'un planlı bir oyunu olduğunu biliyorduk. Genel anlamda çocukların verdiği reaksiyondan dolayı mutluyum." dedi.

        Oyuncularını yürekten tebrik ettiğini ifade eden Uçar, "Şehir, kulüp olarak geçiş döneminden geçiyoruz. Hafta içi alınan kararlar, transfer tahtasından alınan kararlara rağmen bütün camia kenetlendi. Maça gelenlere, destek veren herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

        Maça kötü başlamadıklarını aktaran Uçar, "Ama oyun kalitesi ne Trabzonspor ne bizim adımıza yukarı çıktı. İkinci yarı Trabzonspor topa sahip olsa da arkasında iyi duran Kayseri takımı vardı. Geçişlerle ve set oyunlarında pozisyonlar yakaladık, finalleri yapamadık. 88'inci dakikada Bahoken'in attığı golle kazandığımız maçtı." ifadelerini kullandı.

        Dimitrios Kolovetsios'un süre alamaması nedeniyle de üzgün olduğunu dile getiren Uçar, "Sizlerin huzurunda özür diliyorum. Benim şu anda 5 stoperim var. O da etkiliyor. Kendisi adına üzgünüm. Bugün giren, oynayan tüm oyuncular hepsi muazzamdı. Kolovetsios, bir dakika oynasa bile benim için değerli bir kaptan ve kişilik." değerlendirmesinde bulundu.

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