Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ikinci dönemindeki ilk yenilgisini yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk yenilgisini yaşadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, ilk yenilgisini Mondihome Kayserispor karşısında aldı.

Sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan bordo-mavili takım, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

- Pepe, sakatlandı

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

38. dakikada kasıklarında ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe, yerini Bakasetas'a bıraktı.

- İsrail'e tepki

Trabzonspor taraftarı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında bordo-mavili taraftarlar, tribünden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, "Masumlara, mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılı pankart ile Filistin bayrağı açtı.

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