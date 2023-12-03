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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ikinci dönemindeki ilk yenilgisini yaşadı

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk yenilgisini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:53
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ikinci dönemindeki ilk yenilgisini yaşadı
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk yenilgisini yaşadı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, ilk yenilgisini Mondihome Kayserispor karşısında aldı.

        Sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan bordo-mavili takım, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

        - Pepe, sakatlandı

        Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        38. dakikada kasıklarında ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe, yerini Bakasetas'a bıraktı.

        - İsrail'e tepki

        Trabzonspor taraftarı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Karşılaşmanın 61. dakikasında bordo-mavili taraftarlar, tribünden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, "Masumlara, mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılı pankart ile Filistin bayrağı açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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