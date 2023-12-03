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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 63 Kourbelis), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Umut Güneş), Visca (Dk. 63 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 78 Teklic), Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 59 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 69 Arif Kocaman), Karimi, Aylton, Kemen (Dk. 69 Mane), Cardoso (Dk. 82 Bahoken), Thiam

        Gol: Dk. 88 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Kemen, Uzodimma (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor), Dk. 86 Kourbelis, Dk. 90+3 Teklic, Enis Destan (Maç bitiminde) (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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