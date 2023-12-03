Stat:PaparaPark

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 63 Kourbelis), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Umut Güneş), Visca (Dk. 63 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 78 Teklic), Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 59 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 69 Arif Kocaman), Karimi, Aylton, Kemen (Dk. 69 Mane), Cardoso (Dk. 82 Bahoken), Thiam

Gol: Dk. 88 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Kemen, Uzodimma (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor), Dk. 86 Kourbelis, Dk. 90+3 Teklic, Enis Destan (Maç bitiminde) (Trabzonspor)

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