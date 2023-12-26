Trabzon'da şehitler için mevlit okutuldu
Trabzon'da CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı, şehit 12 asker için mevlit okuttu.
Trabzon'da CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı, şehit 12 asker için mevlit okuttu.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Hatuncuk Hatun Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Programa CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, parti yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.