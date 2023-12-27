Çeyiz sandığından çıkan kanaviçe örnekleri gelecek kuşaklara aktarılacak

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce, Türk işleme teknikleri arasında yer alan ve çeyiz geleneğinin önemli parçası olan kanaviçenin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışma tamamlandı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin Türk kültüründe bulunan geçmişteki ögeleri bugüne taşımaya yönelik araştırmalar yaptığını söyledi.

Karabina, kendilerinin de bu kapsamda kanaviçe desenlerini araştırarak kayıt altına almak için 7 yıl önce El Sanatları Teknolojisi Alanı öğretmenleri ve kursiyerlerinden oluşan 30 kişilik ekiple, "Saklı Sandıklar" adlı bir koleksiyon hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Projenin temasını kanaviçe olarak belirlediklerini anlatan Karabina, projede yer alan kişilerin bir yandan kendilerine ait ya da çevrelerinden temin ettikleri motifleri çalışırken bir yandan da il genelinde örnek toplama faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Karabina, kadınların işlemeyle adeta doğayı evlerine taşıdıkları 850 desenin dijital ortama aktarıldığını, bu örneklerden kırlent, masa örtüsü, yatak takımları ve havlu kenarı gibi çok sayıda ürün hazırlandığını, son olarak da proje ile aynı adı taşıyan kitap yayımlandığını kaydetti.

Araştırma sayesinde çeyiz sandıklarından çıkan örnekleri birebir kayıt altına aldıklarına işaret eden Karabina, desenleri işlemek isteyenler için güzel bir kaynak olduğunu vurguladı.

Karabina, çalışmanın birçok sektör için de kaynak olacağını dile getirerek, turizmde, dekorasyon tasarımlarında, hobi amaçlı ve giyim üzerine çalışmalarını sürdüren kişilerin kitap sayesinde desenlere kolaylıkla ulaşabileceklerini belirtti.

- Kanaviçe örneklerinden hazırlanan ürünler sergilenecek

Yabancı ülkelerde kayıt altında olduğu için bu tür desenlere ulaşmanın kolay olduğunu ifade eden Karabina, "Bu çalışmadaki amacımız, el sanatları hafızamızı kayıt altına almak, gelecek kuşaklara aktarmaktır." dedi.

Karabina, desenlerin Trabzon özelinde başladığını ancak daha sonra farklı illerden gelin gelenlerden desen örnekleri de temin edildiğine dikkati çekerek, "Birçok ortak desenlerimizin de olduğunu görmüş olduk. Böylece sayı günden güne artmaya başladı. Son 2 yıldır da bu serginin hazırlıklarına başladık. Bazı örtüler birebir aynısı örtüler, bazıları da günümüzde kullanmak için tasarım örtülerden oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Sibel Karabina, hazırlanan ürünlerin 2 Ocak'tan itibaren yaklaşık iki ay enstitüde sergileneceğini sözlerine ekledi.

El Sanatları Teknolojisi Alanı şefi Yüksel Kalyoncu ise geleneksel kanaviçe desenlerinin yer aldığı basılı bir kaynağın var olması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Ürünleri hem Trabzon halkının beğenisine sunmayı hem de desenlerden isteyen herkesin yararlanmasını amaçladıklarını anlatan Kalyoncu, "Ciddi bir çalışma yapıldığını gören hemen herkes bize ulaşmaya başladı. Hiç tanımadığımız insanlar bize sandıklarını açtılar, ürünlerini getirdiler. Arşivleme, fotoğraflama çalışması sonucunda ciddi ve çok güzel bir diyalog oluşturduk. Bu şekilde biz donelere ulaştık." diye konuştu.