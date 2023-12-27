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        Karadeniz'deki CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması

        CHP Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin il başkanlıklarınca terör saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:37
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        Karadeniz'deki CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
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        CHP Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin il başkanlıklarınca terör saldırıları protesto edildi.

        Trabzon'da, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve parti üyeleri, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

        Mustafa Bak, Pençe Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütünün hain saldırılarında 12 vatan evladının şehit olduğunu belirterek, "Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara 'artık yeter' demek için buradayız." dedi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa, ailelerine ise başsağlığı dileyen Bak, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. CHP olarak bizler, genel başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine 'artık yeter' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ordu

        Ordu'nun Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde bir araya gelen partililer, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, 22-23 Aralık gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldıklarını söyledi.

        Bölücü terör örgütünün hain saldırılarında 12 askerin şehit olmasının acısını yaşadıklarını dile getiren Akpınar, "Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara 'artık yeter' demek için buradayız." diye konuştu.

        Şehitlerin isimlerini tek tek sayan Akpınar, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini sadece kınamakla ile kalmıyor, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz." dedi.

        Basın açıklamasına, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de katıldı.

        - Giresun

        CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve partililer, Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

        Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetleyen Şenyürek, şunları kaydetti:

        "Ana muhalefet partisi olarak, görevi başındaki askerlerin güvenliği için sorular sormak ve talepte bulunmak görevimizdir. Asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye, bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz."

        - Artvin

        Artvin Belediyesi önünde bir araya gelen CHP Artvin İl Başkan Orhan Atan ve partililer de saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Atan, 12 vatan evladını bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit vermenin acısı yaşadıklarını söyledi.

        PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetleyen Atan, "Bizler, pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler, CHP olarak 86 milyon için Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine 'artık yeter' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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