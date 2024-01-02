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        Trabzon'daki yabancı uyruklu öğrenciler afetlerde görev yapmak için eğitim alıyor

        DUYGU AVUNDUK - Yükseköğrenim için Trabzon'a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle afet ve acil durumlara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:32
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        Trabzon'daki yabancı uyruklu öğrenciler afetlerde görev yapmak için eğitim alıyor
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        DUYGU AVUNDUK - Yükseköğrenim için Trabzon'a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle afet ve acil durumlara hazırlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının "Uluslararası Öğrenci Akademisi 2024" projesi kapsamında Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneğince (KULDER), kamu kurumları işbirliğiyle yabancı öğrencilere çeşitli eğitimler veriliyor.

        Suriye, Azerbaycan, Yemen, Somali, Filipinler, Gine, Etiyopya, Bangladeş, Libya ve Tunus gibi ülkelerden gelerek Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon Üniversitesinde öğrenim gören 28 öğrenci, proje kapsamında verilen hafif arama kurtarma eğitimine katıldı.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün Yıldızlı yerleşkesinde ekiplerden ipe tırmanmayı, sedyede yaralı taşımayı ve çadır kurmayı öğrenen öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimleri 16 hafta sürecek.

        KULDER Başkanı Nurettin Kurt, AA muhabirine, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere mezuniyetlerine kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Trabzon'da Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak 101 ülkeden 2 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirten Kurt, "Uluslararası Öğrenci Akademisi 2024" projesi kapsamında 11 kursun devam ettiğini aktardı.

        Kurt, arama kurtarma eğitimlerine geçen yıl başladıklarını ifade ederek, "25 ülkeden öğrenci yetiştirdik ve onlardan 6 Şubat depremlerinde bölgelerde aktif şekilde yararlandık. Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a gönderdik. Aynı zamanda Trabzon'daki depolarda yardımların istiflenmesi ve ayrıştırılmasında öğrencilerimizi görevlendirdik." diye konuştu.

        Bu yıl da farklı ülkelerden öğrencilerin eğitimlere katıldığını kaydeden Kurt, "Onlara özellikle afetlerde acil müdahale, tahliye veya ön hazırlık yapma noktasında gerekli eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri de AFAD'ın profesyonel kadroları veriyor." dedi.

        Kurt, AFAD yerleşkesindeki eğitimlerin 4 gün sürdüğünü belirterek, öğrencilerin bundan sora doğada eğitimler de alacağını söyledi.

        - Ailesiyle depremi yaşayınca arama kurtarma eğitimlerinde gönüllü oldu

        Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Suriyeli Roz Jafar, 6 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşadıklarını ifade ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlere Osmaniye'deki evlerinde ailesiyle yakalandığını anlattı.

        Depremi yaşadığı için eğitimin önemini anladığını dile getiren Jafar, şunları kaydetti:

        "Teorik eğitimler aldık. Afetten önce almamız gereken önlemler, afet olduğunda neler yapmamız gerekiyor ve kaçmaya yönelik eğitimler aldık. Sonra gerçek eğitimlere geçtik. İp bağlama ve iplerin özellikleri, çadır kurma, sedye taşıma, yaralı insana yardım etme gibi eğitimler aldık. Türkiye'de deprem ve seller oluyor, bunların eğitimlerini almamız çok önemli. İlk önce kendimizi kurtarmak için, sonra başkalarına faydamız olsun diye."

        Yemenli biyoteknoloji yüksek lisans öğrencisi Asem Al-Rashedi de afetin her an herkesin başına gelebileceğine dikkati çekerek, her bireyin bu eğitimleri alması gerektiğini söyledi.

        Özellikle son dönemlerde depremlerin çok sık yaşandığını kaydeden Al-Rashedi, "Maalesef Türkiye ve bazı bölgeler depreme maruz kalıyor. Biz de gönüllü olarak buraya geldik. Allah korusun, çevremizde veya evimizde bir şey olursa müdahale edebilmek için katılıyoruz. İnşallah bu tür şeyler yaşanmasın ama her zaman hazırlıklı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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