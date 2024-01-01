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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:28
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı:
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Doğan, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

        En güzel ve en büyük zaferlere yeniden kavuşacaklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Değerli Trabzonsporlular, biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar zorlukları birlikte göğüsledik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. En güzel günlere ve tadı hala damağımızda olan en büyük zaferlere yine birlikte kavuşacağız. Yeni yılda, hepimizi, herkes tarafından imrenilen Trabzonspor ruhuna taşıyabilmek için her alanda kenetlenen, hiçbir zaman pes etmeyen, hayallerinin peşinden kararlılıkla giden gerçek bir birlikteliğe davet ediyorum."

        Doğan, Trabzonspor sevdalılarına sağlıklı, huzurlu ve zaferlerle dolu gelecek dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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