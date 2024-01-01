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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:36
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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye para cezası verildi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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