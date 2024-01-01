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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonları

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:15
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonları
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirdikleri aramalarda 6,74 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 146 fişek ele geçirdi.

        Sokak operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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