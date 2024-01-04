Of Kaymakamı Demirer Ulusoy, lise öğrencileriyle bir araya geldi Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun da katıldığı ziyarette Demirer, atölyelerde eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek, Okul Müdürü Bülent Saka'dan okuldaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Demirer, okulun her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yapılan projeler ülke çapında öneme sahip projeler. Bu anlamda okul idaremizi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında gelişen ülkemizin böyle kendini yetiştirmiş ara elemanlara çok ihtiyacı var. Onun için burada okuyan öğrencilerimiz çok şanslı. Mezun olduklarında inanıyorum ki iş bulma sorunu yaşamayacaklar. Bu öğrencilerimiz hem kendilerine hem de ülkemize faydalı olacaklar. Yeter ki öğretmenlerimizi dinlesin, derslerini anlasın ve uygulama atölyelerini iyi değerlendirsinler. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum."​​​​​​​