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        Of Kaymakamı Demirer Ulusoy, lise öğrencileriyle bir araya geldi

        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:21
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        Of Kaymakamı Demirer Ulusoy, lise öğrencileriyle bir araya geldi
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        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun da katıldığı ziyarette Demirer, atölyelerde eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek, Okul Müdürü Bülent Saka'dan okuldaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Demirer, okulun her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Yapılan projeler ülke çapında öneme sahip projeler. Bu anlamda okul idaremizi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında gelişen ülkemizin böyle kendini yetiştirmiş ara elemanlara çok ihtiyacı var. Onun için burada okuyan öğrencilerimiz çok şanslı. Mezun olduklarında inanıyorum ki iş bulma sorunu yaşamayacaklar. Bu öğrencilerimiz hem kendilerine hem de ülkemize faydalı olacaklar. Yeter ki öğretmenlerimizi dinlesin, derslerini anlasın ve uygulama atölyelerini iyi değerlendirsinler. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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