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        Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'da evlerinde kaçak sigara ürettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:57
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        Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'da evlerinde kaçak sigara ürettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yomra ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde S.K. (67) ve S.K'nın (56) ev ve eklentilerinde kaçak sigara üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

        Şüphelilerin adreslerinde, dedektör köpeği "Payda"nın da katıldığı aramalarda 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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