Akçaabat Belediyesinin seralarında 322 bini aşkın bitki üretildi Akçaabat Belediyesine ait bitki üretim seralarında bugüne kadar 322 bin 477 bitki üretildiği bildirildi.

Akçaabat Belediyesine ait bitki üretim seralarında bugüne kadar 322 bin 477 bitki üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2022'de faaliyete geçirilen seralarda bugüne kadar toplam 322 bin 477 bitki üretilerek 5 milyon lira tasarruf sağlandığı belirtildi.

Seraların ileri teknolojiye dayalı donanımı olduğuna işaret edilen açıklamada, "İklimlendirme sisteminin bulunduğu seralarda 12 ay boyunca iklime bağlı kalmadan üretim yapabiliyor ve yüksek verim elde ediliyor. Seralarda kurulan iklimlendirme sistemi nem, ısıtma, soğutma koşullarını otomasyon sistemiyle kontrol ve optimize eden teknolojik uygulamayı içeriyor." ifadesine yer verildi.

Kaynakları verimli kullanmak ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla kurulan seralarda Akçaabat genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen süs bitkilerinin yanı sıra meyve fidanları da üretildiği vurgulanan açıklamada, meyve fidanlarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde yapılan çiftçi destekleme projeleri kapsamında üreticilere ücretsiz verildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe ve ülke kaynaklarını verimli kullanmak ve özellikle ilçe ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarının devam edeceğini belirtti.