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        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı

        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Yılport Samsunspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:47
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        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı
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        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Yılport Samsunspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

        Milli kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Trendyol Süper Lig'de yarın sahalarında Yılport Samsunspor ile oynayacakları 16. hafta erteleme maçına tüm Trabzonsporlu taraftarları davet etti.

        Videoda taraftarlara seslenen Çakır, "Büyük Trabzonspor taraftarı, Samsunspor maçında herkesi Papara Park Stadyumu'na bekliyoruz. Sen yoksan eksiğiz. Şimdi destek zamanı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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