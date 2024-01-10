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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:44
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Regaip Kandili mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni yarın idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Allah'ın rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bugünlerde birlik ve beraberliği güçlendirmenin ve dayanışma içerisinde olmanın önemine değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Kalplerimizi sevgiyle dolduran, yardımlaşma duygularımızı artıran bu mübarek gecede rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için ettiğimiz tüm duaları rabbim kabul eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzonlu hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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