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        Trabzon TSO Başkanı Çelebi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:50
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        Trabzon TSO Başkanı Çelebi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelebi, mesajında, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından basın çalışanlarının yaptığı görevin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Toplumun ileriye gitmesinin doğru bilgilerle olacağını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda benim de uzun yıllardır içinde bulunduğum basın sektöründe çalışan meslektaşlarımın yakından tanık olduğum çabası takdire şayandır. İletişimin teknolojiyle üst seviyelere çıktığı ve sosyal medya ile iletişim kanallarının çeşitlendiği günümüzde bu durum çoğu zaman bilgi kirliliği de yaratmaktadır. Bu anlamda doğru bilginin ve doğru haberin önemi daha da artmıştır. Haber peşinde hayatlarını riske atan, evlerinden, ailelerinden ayrı kalan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

        Çelebi, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere de rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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