Trabzon'da bir kişinin cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İrfanlı Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'nin tuvaletinde, 66 yaşındaki İsmet S'nin hareketsiz şekilde durduğu görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen İsmet S'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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