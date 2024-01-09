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        Trabzon'da bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Trabzon'un Of ilçesinde cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:12
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        Trabzon'da bir kişinin cansız bedeni bulundu
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        Trabzon'un Of ilçesinde cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        İrfanlı Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'nin tuvaletinde, 66 yaşındaki İsmet S'nin hareketsiz şekilde durduğu görüldü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen İsmet S'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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