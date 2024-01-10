Trabzonspor'da hedef, devreyi galibiyetle kapatmak

Trabzonspor,Süper Lig´in 16´ncı haftasında ertelenen Samsunspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor. Rakibine karşı bugüne kadar oynadığı 56 lig maçının 36´sını kazanarak üstünlük sağlayan bordo-mavililerde maç öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig´in ertelenen 16´ncı hafta maçında Trabzonspor, yarın sahasında Samsunspor´u konuk edecek. Akyazı Papara Stadı´nda oynanacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 56 maçın 36´sını Trabzonspor, 10'unu Samsunspor kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında en son 2012 yılında Hüseyin Avni Aker Stadı´nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı. Bordo-mavililer, yarın Samsunspor karşısında 3 puan alarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugünkü antremanla tamamlayacak olan Trabzonspor´da, sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür, Mislav Orsic ile Afrika Kupası için milli takımlarına katılan Trezegeuet ile Nicolas Pepe dışında eksik bulunmuyor.

Trabzonspor´un Samsunspor karşısında muhtemel 11´i şu şekilde:

"Uğurcan- Larsen, Mendy, Baniya, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onauchu."

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-10 14:17:22