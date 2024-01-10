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        Trabzonspor'da hedef, devreyi galibiyetle kapatmak

        Trabzonspor,Süper Lig´in 16´ncı haftasında ertelenen Samsunspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor. Rakibine karşı bugüne kadar oynadığı 56 lig maçının 36´sını kazanarak üstünlük sağlayan bordo-mavililerde maç öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:20
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        Trabzonspor'da hedef, devreyi galibiyetle kapatmak
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        Trabzonspor,Süper Lig´in 16´ncı haftasında ertelenen Samsunspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor. Rakibine karşı bugüne kadar oynadığı 56 lig maçının 36´sını kazanarak üstünlük sağlayan bordo-mavililerde maç öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor.

        Süper Lig´in ertelenen 16´ncı hafta maçında Trabzonspor, yarın sahasında Samsunspor´u konuk edecek. Akyazı Papara Stadı´nda oynanacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 56 maçın 36´sını Trabzonspor, 10'unu Samsunspor kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında en son 2012 yılında Hüseyin Avni Aker Stadı´nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı. Bordo-mavililer, yarın Samsunspor karşısında 3 puan alarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

        TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugünkü antremanla tamamlayacak olan Trabzonspor´da, sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür, Mislav Orsic ile Afrika Kupası için milli takımlarına katılan Trezegeuet ile Nicolas Pepe dışında eksik bulunmuyor.

        Trabzonspor´un Samsunspor karşısında muhtemel 11´i şu şekilde:

        "Uğurcan- Larsen, Mendy, Baniya, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onauchu."

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-10 14:17:22

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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