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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:21
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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

        Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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