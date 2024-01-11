Trabzonspor Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, kurullarla bir araya geldi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, kurullarla bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, kurullarla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan ve beraberindekiler Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Düzenlenen organizasyona, Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail İnan, Denetim Kurulu Başkanımız Mahmut Ören, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun, Sicil Kurulu Başkanımız Hasan Basri Halisçelik ile kurul üyelerimiz katılmıştır." ifadelerine yer verildi.