Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs motokuryeye çaptı; kaza kamerada

TRABZON´un Yomra ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.İ.'nin (17) kullandığı minibüsün çarptığı motokurye Ali İhsan Sekmenoğlu (30) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.İ. idaresindeki 07 LKC 60 plakalı minibüs, önünde giden kurye Ali İhsan Sekmenoğlu'nun 61 AFP 267 plakalı motosikletine çarptı. Sekmenoğlu metrelerce sürüklenirken, başından çıkan kaskı da savruldu.

Kazada yaralanan motokurye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Ali İhsan Sekmenoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücü A.İ. gözaltına alınırken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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