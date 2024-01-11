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        Trabzon'da bir grup asker şehit Yusuf Ataş'ın anısına lösemili çocukları ziyaret etti

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti Trabzon'da bir grup asker tarafından yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:30
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        Trabzon'da bir grup asker şehit Yusuf Ataş'ın anısına lösemili çocukları ziyaret etti
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti Trabzon'da bir grup asker tarafından yerine getirildi.

        Silah arkadaşları, 1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." sözlerini içeren görüntüsü üzerine harekete geçti.

        Bir grup asker, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuklarını ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

        KTÜ Farabi Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine binaen kahraman silah arkadaşları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuğu hastalarımıza hediye takdiminde bulundular. Kendilerine bu vasiyetin gerçekleştirilmesi vesilesiyle hasta çocuklarımızı sevindirdikleri için sonsuz şükranda bulunuyoruz. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz."

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