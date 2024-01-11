Trabzonspor Başkanı Doğan'dan "sürdürebilir finansal yapı" açıklaması:

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun düzelmesinin tek yolunun finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçtiğini ifade etti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini ve bu sorunların çözülmesi için tüm kulüplerin "sürdürülebilir finansal yapı" modelini benimseyip uygulaması gerektiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü olarak sürdürülebilir finansal yapı modeli üzerine ara vermeden çalışmaların sürdüğünü ve bunu başarmak zorunda olduklarını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Türk futbolunda güncel kur, artan maliyetler, düşük gelirler ve özellikle yayın getirisinin de yeterli düzeyde olmaması sebebiyle mali sorunlar her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bu şekilde ilerlemesi ve önlem alınamaması halinde üzülerek söylemeliyim ki kulüplerin mali yapısı kontrol edilemez hale gelecek. Biz, yönetim kurulu olarak geldiğimiz ilk günden itibaren bu durumdan etkilenmemek için sürdürülebilir finansal yapı üzerine çalışmalarımızı büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz. Bu modeli kulübümüzün geleceği için başarmak zorundayız. UEFA'nın mali kuralları da bizim söylediğimiz ve üzerinde çalıştığımız sürdürülebilir finansal yapı modelini işaret ediyor ve aynı zamanda bu modeli zorunlu kılıyor. Türk futbolunun düzelmesinin tek bir yolu varsa o da finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçiyor."

- "Kulüpler, öz kaynaklarında iyileşme sağlamak zorunda"

Doğan, Trabzonspor Kulübünün Türk futbol ekonomisi ile ilgili yerinde kararlar aldığını ve bu kararları almaya da devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz, kulübümüzün çıkarları doğrultusunda sürdürülebilir finansal yapı modeli üzerinde oldukça kararlı adımlar attık. Bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna açıkladığımız mali tablolara göre şu andaki öz kaynaklarımızın durumu ortada. Oyuncu ve haklarının değerlenmesi sayesinde teknik iflastan kurtuluyoruz. Oysa ki normal faaliyetlerimiz kapsamında öz kaynaklarımızın pozitif olması da şart. Zaten UEFA da mali kriter konusunu titizlikle takip ediyor ve incelemelerini sıkılaştırıyor. UEFA'nın yaptığı son düzenlemelere göre de mevcut kriterler korunarak kulüplerin öz kaynaklarına pozitif olma şartı getirildi. Zannediyorum ki bir, iki sezon sonra bu konuda da kulüpleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Bu geçiş döneminde tüm kulüplerin öz kaynaklarında her sezon belirli bir oranda iyileşme sağlamak zorunda."

- "Gayrimenkul projelerimizle ilgili önemli mesafe katettik"

Trabzonspor Kulübünün uzun süredir uğraş verdiği Kartal Projesi ve diğer gayrimenkullerde bütün süreçlerin çok hızlı şekilde ilerlediği ve önemli mesafede yol alındığı müjdesini de veren Doğan, "Trabzonspor olarak yaptığımız ve yapacak olduğumuz sermaye artırımları, mevcut durumda almaya çalıştığımız önlemlerden sadece biridir. Kulübümüze gelir yaratacak ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız başta Kartal tesislerimiz olmak üzere üç gayrimenkul geliştirme projesinde önemli mesafe katettik." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, bu projelerden elde edecekleri sonuçların, hedefleri olan sürdürülebilir finansal yapı konusuna doğrudan ve büyük bir katkı sağlayacağını, bu projelerle alakalı yeni gelişmeler olduğu anda da kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.