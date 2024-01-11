Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Doğan'dan "sürdürebilir finansal yapı" açıklaması:

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun düzelmesinin tek yolunun finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçtiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Başkanı Doğan'dan "sürdürebilir finansal yapı" açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun düzelmesinin tek yolunun finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçtiğini ifade etti.

        Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini ve bu sorunların çözülmesi için tüm kulüplerin "sürdürülebilir finansal yapı" modelini benimseyip uygulaması gerektiğini belirtti.

        Trabzonspor Kulübü olarak sürdürülebilir finansal yapı modeli üzerine ara vermeden çalışmaların sürdüğünü ve bunu başarmak zorunda olduklarını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

        "Türk futbolunda güncel kur, artan maliyetler, düşük gelirler ve özellikle yayın getirisinin de yeterli düzeyde olmaması sebebiyle mali sorunlar her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bu şekilde ilerlemesi ve önlem alınamaması halinde üzülerek söylemeliyim ki kulüplerin mali yapısı kontrol edilemez hale gelecek. Biz, yönetim kurulu olarak geldiğimiz ilk günden itibaren bu durumdan etkilenmemek için sürdürülebilir finansal yapı üzerine çalışmalarımızı büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz. Bu modeli kulübümüzün geleceği için başarmak zorundayız. UEFA'nın mali kuralları da bizim söylediğimiz ve üzerinde çalıştığımız sürdürülebilir finansal yapı modelini işaret ediyor ve aynı zamanda bu modeli zorunlu kılıyor. Türk futbolunun düzelmesinin tek bir yolu varsa o da finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçiyor."

        - "Kulüpler, öz kaynaklarında iyileşme sağlamak zorunda"

        Doğan, Trabzonspor Kulübünün Türk futbol ekonomisi ile ilgili yerinde kararlar aldığını ve bu kararları almaya da devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Biz, kulübümüzün çıkarları doğrultusunda sürdürülebilir finansal yapı modeli üzerinde oldukça kararlı adımlar attık. Bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna açıkladığımız mali tablolara göre şu andaki öz kaynaklarımızın durumu ortada. Oyuncu ve haklarının değerlenmesi sayesinde teknik iflastan kurtuluyoruz. Oysa ki normal faaliyetlerimiz kapsamında öz kaynaklarımızın pozitif olması da şart. Zaten UEFA da mali kriter konusunu titizlikle takip ediyor ve incelemelerini sıkılaştırıyor. UEFA'nın yaptığı son düzenlemelere göre de mevcut kriterler korunarak kulüplerin öz kaynaklarına pozitif olma şartı getirildi. Zannediyorum ki bir, iki sezon sonra bu konuda da kulüpleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Bu geçiş döneminde tüm kulüplerin öz kaynaklarında her sezon belirli bir oranda iyileşme sağlamak zorunda."

        - "Gayrimenkul projelerimizle ilgili önemli mesafe katettik"

        Trabzonspor Kulübünün uzun süredir uğraş verdiği Kartal Projesi ve diğer gayrimenkullerde bütün süreçlerin çok hızlı şekilde ilerlediği ve önemli mesafede yol alındığı müjdesini de veren Doğan, "Trabzonspor olarak yaptığımız ve yapacak olduğumuz sermaye artırımları, mevcut durumda almaya çalıştığımız önlemlerden sadece biridir. Kulübümüze gelir yaratacak ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız başta Kartal tesislerimiz olmak üzere üç gayrimenkul geliştirme projesinde önemli mesafe katettik." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğan, bu projelerden elde edecekleri sonuçların, hedefleri olan sürdürülebilir finansal yapı konusuna doğrudan ve büyük bir katkı sağlayacağını, bu projelerle alakalı yeni gelişmeler olduğu anda da kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
        Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Aşırı yemlenen yaban hayvanlarında 'evcilleşme' tehlikesi
        Aşırı yemlenen yaban hayvanlarında 'evcilleşme' tehlikesi
        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı
        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da ADEM tanısı konan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Trabzon'da ADEM tanısı konan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi