Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu Ahmet ve Raziye Baki çifti, meşakkatli bir iş olan hayvancılığı ilerleyen yaşlarına rağmen severek yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu Ahmet ve Raziye Baki çifti, meşakkatli bir iş olan hayvancılığı ilerleyen yaşlarına rağmen severek yapıyor.

        Tonya ilçesinde "Ahmet Ağa" lakabıyla tanınan 93 yaşındaki Ahmet Baki ile 85 yaşındaki eşi Raziye Baki, hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın 6 ayını 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nda geçiriyor.

        Kızlarının da desteğiyle 10 büyükbaş ve 18 tavuğa bakan Baki çifti, yaklaşık 66 yıldır hayvanlarının başından ayrılmıyor.

        Kar sonrasında süsledikleri hayvanlarıyla ilçe merkezindeki evlerine göç eden Ahmet Baki, AA muhabirine, bu yaşına kadar hep dağlarda, yaylalarda yaşadığını söyledi.

        Geçimini Tonya'da, gurbete çıkmadan, çeşitli sektörlerde çalışıp hayvancılıkla uğraşarak sürdürdüğünü anlatan Baki, "Bu ömrü burada aldım. Dağların şifası çok. Her şeyimiz doğal, katkı maddemiz yok. Allah bırakanlardan, alanlardan razı olsun. Gani gani rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

        - "Hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum"

        Baki, hayvancılığı severek yaptıklarını vurgulayarak, "10 çocuk, 12 nüfus var. Yaşantımdan, geçimimden çok memnunum. Yaptığım hizmetlerden iftihar duyarım. Yeniden dünyaya gelsem, aynı işi yaparım." dedi.

        Hayvanlarının fazla olduğunu ifade eden Baki, "Hayvanlara bakmak sevaptır. Vücudumuzun sıhhati de hayvanlarımızın sütünden, yağından, yoğurdundan beslendiğimiz içindir. Onun için hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum. Hiç bu işten caymam." diye konuştu.

        Baki, kar yağana kadar yaylada kaldıklarını, sonrasında ilçe merkezine geldiklerini aktararak, kızlarının desteğiyle tarla bahçe işleri yaptıklarını kaydetti.

        - "Hayvanlarımı seviyorum. Sevmeyen insan saklayamaz"

        Raziye Baki de hayvanlarından vazgeçemediklerini belirterek, bu yönde kızlarının kendilerine destek olduğunu söyledi.

        Ahıra kızları gitse de kendisinin de başlarında olduğunu anlatan Baki, "Hayvanlarımı seviyorum. Sevmeyen insan saklayamaz." dedi.

        Baki, yaylada yaşamanın güzel olduğunu dile getirerek, "Mutluyuz. Çok şükür. Allah bu günümüzü aratmasın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        İntihar süsü verilen kadın cinayetinde karar çıktı!
        İntihar süsü verilen kadın cinayetinde karar çıktı!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Aşırı yemlenen yaban hayvanlarında 'evcilleşme' tehlikesi
        Aşırı yemlenen yaban hayvanlarında 'evcilleşme' tehlikesi
        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı
        Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da ADEM tanısı konan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Trabzon'da ADEM tanısı konan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı