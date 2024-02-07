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        Trabzon'da genç istihdamına yönelik seminer düzenlendi

        Trabzon'da, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destek Programı (NEETPRO)" kapsamında başarı hikayeleri semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:35
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        Trabzon'da genç istihdamına yönelik seminer düzenlendi
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        Trabzon'da, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destek Programı (NEETPRO)" kapsamında başarı hikayeleri semineri gerçekleştirildi.

        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, borsa binasında düzenlenen programda, gençlerin başarılı olmalarını sağlamak için başlatılan projenin son aşamalarına geldiklerini söyledi.

        Eğitim alan gençleri iş hayatına katılana kadar desteklemeye devam edeceklerini belirten Ergan, "İş hayatının içinde yer almanızı sağlamak için yol arkadaşlığı yapacağız. Artık bundan sonra ilk hedef iş sahibi olmak. Bu yolda kendinize daima hedef belirleyin ve bundan da asla vazgeçmeyin. Unutmayınız ki bütün başarılı insanlar asla vazgeçmeyenlerdir." dedi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba da katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

        Girişimci-yazar Buğra Ayan ise "Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsana Yakışır İşler" konulu sunum yaptı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen ve Temmuz 2024'te tamamlanması planlanan projede 57 genç eğitim alıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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