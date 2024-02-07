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        Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı

        Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:10
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        Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı
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        Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna dahil etti.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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