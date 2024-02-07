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        Trabzonspor, kupanın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:24
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        Trabzonspor, kupanın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

        Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

        Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

        Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

        Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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