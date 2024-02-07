Trabzonspor, kupanın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

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